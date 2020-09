Desde Venezuela, Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida medirán fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO | FOX SPORTS | FACEBOOK WATCH | STREAMING | ONLINE | VER GRATIS) por la Fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este será el primer choque que tendrán ambos equipos en su historia, además de ser el retorno del cuadro ‘llanero’ a las competencias futbolísticas, ya que la liga venezolana sigue sin reactivarse, por la crisis sanitaria. En tanto, los íntimos tienen la oportunidad de sumar una victoria en el certamen, a fin de que puedan continuar en competencia.

Alianza Lima y Estudiantes de Mérida chocarán este miércoles 16 de setiembre a partir de las 5:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida. El cotejo será transmitido por FOX Sports 2 y también a través de Facebook Watch. Encuentra más detalles e incidencias en Depor.com.

El cotejo entre Alianza Lima y Estudiantes de Mérida, así como todos los de esta temporada copera, se jugarán sin público y bajo estrictos protocolos de seguridad dados por la Conmebol. Ello incluye la prohibición de concentración de hinchas a las afueras de las instalaciones donde concentren los jugadores.

📋Esta es la lista de convocados para el partido ante @EstudiantesMEFC por la @Libertadores en Venezuela.



➡️Nuestros jugadores viajan seguros gracias a @assistcard. 🙏🏾#ElCorazónDelPueblo💙 pic.twitter.com/hXBtUcdaz7 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 14, 2020

Alianza Lima se ubica en el último puesto de la tabla de posiciones del grupo F, debido a que en sus primeros dos encuentros no sumó ni victorias ni empates. Además, tiene dos goles en contra y ninguno a favor, por lo que deberá comenzar a acumular triunfos a partir de este partido, a fin de seguir en carrera dentro del certamen.

Estudiantes de Mérida, pese a no tener torneo vigente, por la crisis sanitaria, ha venido entrenando desde hace semanas, a fin de llegar con ‘buen pie’ a la Copa Libertadores. No obstante, la falta de competencia le podría jugar en contra, dando una oportunidad a los íntimos de llegar con cierta ventaja a este compromiso.

Galileo Del Castillo: 🗣️ "Estamos enfocados en lo que se nos viene, no será nada fácil pero estamos preparados".



Ingresa a la nota 📲💻 https://t.co/G7AUJsT3QO #2colores1historia 🔴⚪#ElDecanoDeVenezuela ☝️🇻🇪 pic.twitter.com/MGwmf7lwVu — Estudiantes Oficial (@EstudiantesMEFC) September 14, 2020

Mario Salas tendrá bajas importantes para este partido, como los delanteros Patricio Rubio y Beto Da Silva (lesión). El primero sigue suspendido por Conmebol, debido a que arrastra una sanción del año pasado, cuando le sacaron una tarjeta roja con Universidad de Concepción. Esto le impedirá también jugar el duelo de vuelta contra Racing.

Por su parte, Martín Brigani contó para Olé que una de las principales opciones que maneja, es la de dirigir a Estudiantes de Mérida por celular. “Si veo algo que no me gusta en el cotejo, voy a comunicar que se hagan cambios. Igual, considero que esto sería un poco autoritario porque no sabré lo qué está pasando con las pequeñas cosas que por TV no se pueden ver. Tendrá que haber consenso con el asistente, con una comunicación corta en ese momento”, dijo.

Últimos partidos de Alianza Lima

09/08/20 ► Alianza Lima 3 - 0 Deportivo Binacional

25/08/20 ► Sporting Cristal 1 - 1 Alianza Lima

29/08/20 ► Alianza Lima 0 - 0 Cusco

07/09/20 ► Melgar 2 - 2 Alianza Lima

11/09/20 ► Alianza Lima 0 - 2 UTC

Últimos partidos de Estudiantes de Mérida

22/02/20 ► Estudiantes de Mérida 4 - 0 Carabobo

01/03/20 ► Yaracuyanos 2 - 1 Estudiantes de Mérida

05/03/20 ► Estudiantes de Mérida 1 - 2 Racing Club

08/03/20 ► Estudiantes de Mérida 2 - 1 Atlético Venezuela

12/03/20 ► Nacional 1 - 0 Estudiantes de Mérida

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida: horarios del mundo

Perú – 5:15 p.m.

México – 5:15 p.m.

Colombia – 5:15 p.m.

Ecuador – 5:15 p.m.

Bolivia – 6:15 p.m.

Paraguay – 6:15 p.m.

Venezuela – 6:15 p.m.

Argentina – 7:15 p.m.

Chile – 7:15 p.m.

Uruguay – 7:15 p.m.

Brasil – 7:15 p.m.

España – 12:15 a.m. (17 de setiembre)

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida: casas de apuestas

CASA DE APUESTAS E. MÉRIDA EMPATE ALIANZA LIMA BETSSON 2.55 3.10 2.90 INKABET 2.55 3.10 2.95 APUESTA TOTAL 2.56 3.06 2.92 TE APUESTO 2.40 2.90 2.75

