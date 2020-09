Jesús Barco se ha convertido en una pieza importante para Universitario de Deportes, sin embargo, su ausencia en la convocatoria de Ángel Comizzo para el duelo ante Alianza Universidad, por la Fecha 10 del campeonato, llamó mucho la atención.

Aprovechando una entrevista con Movistar Deportes, el futbolista decidió romper el silencio y aclarar el tema, ya que se especuló bastante al respecto.

“Se habló que yo había faltado al protocolo, pero yo di las explicaciones al profe, administración y mis compañeros. Ellos saben que no incumplí nada, no puedo estar explicando a todo el mundo lo que sucede. Por eso, me conformo que el comando técnico y los dirigentes sepan la realidad”, señaló Barco.

“Me estoy recuperando, quizá no lo sabían pero tuve un problema personal que me alejó dos semanas de los entrenamientos”, continuó el futbolista, quien para la alegría de todos los hinchas ya logró estar en el duelo ante Llacuambamba.

¡Otra vez en casa!

Debido a problemas entre las administraciones temporales pasadas, el primer equipo de Universitario de Deportes pasó varios meses sin poder pisar Campo Mar, por lo que tuvieron que adaptarse a otras canchas para poder realizar sus entrenamientos habituales.

Sin embargo, la espera terminó y los dirigidos por Ángel Comizzo volvieron al complejo deportivo del club, donde continuarán los entrenamientos de ahora en adelante.

