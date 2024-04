Alianza Lima vs. Fluminense se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y STAR Plus por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Este duelo está pactado para el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina y Brasil) y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima tiene el objetivo de lavarse la cara a nivel internacional luego de no hacer buenas presentaciones en los últimos años. Esta vez tiene en mente pelear por el pase a los octavos de final, en un grupo que comparte con Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño. No tiene pinta de ser fácil, pero buscará hacer historia. El primer duelo es justo ante el vigente campeón de América.

Luego de golear por 3-0 a Los Chankas en último fin de semana, el equipo de Alejandro Restrepo quedó concentrado con miras a su debut copero. Tras sesiones de entrenamiento, todo indica que el once blanquiazul sería el siguiente: Ángelo Campos; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Jiovany Ramos; Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes; Hernán Barcos y Cecilio Waterman.

Un detalle no menor es que Matute lucirá un marco espectacular para recibir al ‘Flu’. Se pusieron a la venta 30 mil entradas y en las próximas horas quedarán agotadas. El último reporte indicó que quedan pocas en oriente y occidente lateral. Matute volverá a ser una caldera. Los hinchas han renovado su ilusión y esperan dar el batacazo ante el campeón y favorito.

Fluminense, por su parte, llega a este duelo con algunas bajas importantes como las de Germán Cano, Paulo Henrique, Ganso y Keno; sin embargo, cuenta con un plantel altamente competitivo y pondrá lo mejor que tiene este miércoles en Matute. Su posible alineación es la siguiente: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo; André, Martinelli, Lima, Arias; Douglas Costa y Lele.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

El partido Alianza Lima vs. Fluminense se disputará este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva. El duelo iniciará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:30 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Fluminense?





