Sin necesidad de alcanzar el titularato, el ‘Tunche’ Rivera ha logrado ser el goleador en Universitario de Deportes y ser convocado a la selección peruana de Jorge Fossati. Su potencia, dinámica y afinidad con el gol le han permitido ser el gran protagonista de Fabián Bustos, quien finalmente ha decidido premiar al futbolista con la titularidad ante LDU de Quito, en el debut crema en la Copa Libertadores, dejando así en el banco a Diego Dorregaray, el supuesto fichaje para potenciar el equipo con miras al torneo continental.

El jugador que celebra como ‘Spiderman’ cada gol con los cremas suplirá a su compañero Alex Valera, quien fue expulsado ante Corinthians (Copa Sudamericana 2023), en Brasil, y recibió dos fechas de suspensión. Su primer castigo lo cumplió al no jugar el partido de vuelta frente al ‘Timao’, el pasado 18 de julio del 2023, y ahora le resta la segunda sanción.

¿Por qué el ‘Tunche’ y no Dorregaray?

Pues más allá de la presión mediática y en redes sociales por ver al atacante de 26 años desde el inicio en un partido de los cremas, el técnico Fabián Bustos apuesta por el buen momento futbolístico del tarapotino, que en los últimos ocho partidos fue requerido ingresando desde el banco de suplentes. Ya sea para reemplazar a Alex Valera o Diego Dorregaray.

Además, el recientemente seleccionado peruano por Jorge Fossati es solidario y marca las salidas del rival, también puede desdoblarse y jugar como volante interior, pero principalmente es un hombre gol sin ser un ‘9′ de área.

Así que, el ‘Tunche’ acompañará por primera vez desde el saque de un partido a ‘Orejas’ Flores en ofensiva merengue. El jugador está motivado, ya que también tuvo minutos con el ‘equipo de todos’ en el último amistoso jugado frente a República Dominicana.

Saravia por Di Benedetto

Toda su familia en la selva, y los hinchas cremas, están emocionados por verlo jugar esta noche con la camiseta número ‘17′ de Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Será la oportunidad que tanto anheló. Mientras que, en el banquillo, estará a la expectativa el argentino Diego Dorregaray, quien es cuestionado por los hinchas por ser un refuerzo que todavía no ha dado la talla en el año del Centenario.

Otra de las novedades en el equipo titular será la inclusión del zaguero Marco Saravia, quien sustituirá al argentino Matías Di Benedetto suspendido con tres fechas por la Conmebol tras la gresca que tuvo con los jugadores del Corinthians, en la Copa Sudamericana 2023. El ‘Faraón’ debutará en la Copa Libertadores defendiendo a los cremas en el sistema de juego 3-5-2 que lo complementan con Aldo Corzo y Williams Riveros. Será el segundo partido del defensor de 25 años, ya que solo jugó 30 minutos ante Sport Huancayo, el pasado 1 de marzo, en Ate.

Concentra ‘Zancudito’

Eso sí, no solo habrán modificaciones en el primer equipo, sino también en la lista de concentrados de la delegación merengue. Depor conoció que, el atacante Christopher Olivares estará a la expectativa para jugar según la necesidad del técnico Fabián Bustos.

Como se recuerda, el entrenador argentino adelantó en una entrevista con Depor que tiene en sus planes al ‘Zancudito’. “Hoy sí cuento con él (Olivares). Hay muchas cosas de las que salen no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes”, sostuvo hace una semana.

Hasta el momento, el delantero de 25 años solo ha jugado once minutos y fue en el debut de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura frente al Carlos A. Mannucci, en Trujillo, el pasado 28 de enero. Olivares puede jugar de como falso ‘9′, puntero o extremo. En la medular, ‘Canchita’ Gonzales seguirá en la generación de fútbol en lugar de Jairo Concha, el volante que todavía no se ha recuperado de un golpe en la espalda que contrajo previo encuentro ante los ‘poetas’. Ahora, el cuerpo técnico esperará hasta hoy por la mañana para saber la evolución de la lesión del futbolista. Por el momento, ‘Canchita’ Gonzales se mantiene como su reemplazante en la medular.

Bustos ya le ganó al español Alcácer

Desde Quito, previo debut de LDU en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el técnico Josep Alcácer aseguró conocer bien el estilo de juego de su colega Fabián Bustos, quien ya le ganó a los ‘Albos’ en las finales dirigiendo al Delfín (2019) y Barcelona de Guayaquil (2020). “Conozco la trayectoria de Fabián y conozco los comentarios en cuanto a su perfil futbolístico. Universitario, en este tramo de inicio, ha sido un equipo que más ha propuesto en campo contrario que en campo propio”, sostuvo el entrenador español de 44 años.

“A partir de ahí, yo creo que cuando tienes un campo lleno, una grada llena, que te alienta, que te empuja, es difícil preparar un partido sólo pensando en defenderte. Así que esperamos un Universitario parecido al que hemos visto, que es muy profundo por fuera, que llega a campo contrario con un montón de gente”, advirtió Josep Alcácer con su recado para Fabián Bustos.

“Dificultad máxima como no puede ser de otra forma en un partido de Libertadores. Y nosotros vamos a intentar hacer el partido que le interesa a LDU, intentar que nuestras virtudes se vean potenciadas con nuestro esfuerzo y que todo lo que hace bien Universitario, que es mucho, aparezca poco”, enfatizó, evitando subestimar al vigente campeón del fútbol peruano.

En otro momento, el técnico Josep Alcácer mencionó que no podrá acompañar al equipo desde el banquillo. Situación que también atraviesa su asistente Adirán Gabbarini. El primero, debido a que aún no cuenta con la licencia habilitante de Conmebol, la cual solo obtendrá cuando realice un curso, el que dura un año. Mientras que el segundo, se encuentra suspendido tras la derrota frente a Fluminense en el Maracaná en un partido correspondiente a la Recopa. De esta manera, la vacante quedó libre y tendrá que ser ocupada por otro miembro del comando técnico. “Adrián (Gabbarini) está suspendido y el que figurará en planilla es Humberto Preti, pero no cambiará la forma de trabajar o de cómo viviremos el partido”, sostuvo el técnico español.





