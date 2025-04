Estamos a pocas horas del debut de Alianza Lima en la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia a la que llegó después de un largo recorrido en las instancias previas, en donde tuvo que dejar en el camino a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique. Los blanquiazules recibirán esta noche a Libertad en el Estadio Alejandro Villanueva, con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos de local ante un rival que llega en buen estado de forma.

Precisamente el plantel del conjunto paraguayo arribó a suelo peruano durante la noche del último lunes, con un pequeño retraso en su horario de llegada a raíz de una tormenta en Asunción. Pese a ello, los jugadores se mostraron motivados para sostener su invicto en lo que va de la temporada 2025.

Uno de los que se dirigió a los medios de comunicación fue Rubén Di Tore, presidente del ‘Gumarelo’, quien mantuvo los pies sobre la tierra respecto a si llegan como favoritos para puntuar en Lima. Según su análisis, el Grupo D será muy parejo por el nivel de todos los participantes.

“Estamos en un grupo complicado. No hay equipos fáciles, todos sabemos lo que es São Paulo, Talleres de Córdoba está jugando muy bien, Alianza Lima tiene lo suyo. Va a ser bien competitivo“, manifestó el mandamás del cuadro guaraní.

Óscar 'Tacuara' Cardozo es una de las ausencias que tendrá Libertad para enfrentar a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

La actualidad de Libertad es muy buena, pues hasta la fecha no han perdido un solo partido en lo que va del año, registrando ocho triunfos y tres empates en las 11 jornadas que ha disputado en el Torneo Apertura del Campeonato Paraguayo. Asimismo, su cuota goleadora es muy buena, con 27 tantos a favor y solo ocho en contra.

Eso sí, no podemos obviar que los dirigidos por Sergio Aquino llegan a este encuentro con dos sensibles ausencias: no podrán contar con Óscar Cardozo y Álvaro Campuzano, quienes no fueron convocados para este duelo por problemas físicos. Pese a ellos, el ‘Patito’ ya ha planificado las variantes que aplicará en su formación titular.

Si bien Alianza Lima perdió el último fin de semana en su visita a ADT (3-0), el plantel se mantiene optimista en sacar un buen resultado en casa, en donde necesita cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para soñar con la clasificación a octavos de final. Así pues, veremos si Néstor Gorosito conserva su propuesta ofensiva para esta noche.

Néstor Gorosito espera sumar de a tres en casa ante Libertad. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Libertad?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Libertad está programado para hoy desde a las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m.; y en España a las 4:00 a.m. del miércoles 2.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Libertad?

El partido entre Alianza Lima vs. Libertad se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, en territorio paraguayo se podrá ver en Pluto TV, disponible en los canales Personal Flow y Copaco. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la web de Depor.

