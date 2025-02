En el fútbol mandan los resultados y muchas veces las decisiones de los actores de este deportes están supeditadas a lo que pase después de un partido. Así pues, según informan desde Paraguay, Nacional se quedó sin entrenador a pocos días del cruce frente a Alianza Lima, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. ¿Qué pasó? Víctor Bernay, quien estaba a cargo de la dirección técnica, renunció la noche del último sábado.

Todo esto habría ocurrido luego de que Nacional cayera por 3-1 a manos de Cerro Porteño, en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay. Según informó el periodista Jorge Izquierdo de ABC Deportes, esta derrota desencadenó en que Bernay pusiera su cargo a disposición, algo que debería confirmarse en las próximas horas.

Cuando el mismo argentino fue consultado sobre esto en la conferencia de prensa pospartido, aseguró no estar al tanto de la información que viene circulando en los medios de comunicación. Asimismo, cuestionó el rumor y criticó que esto haya salido a la luz sin que él tenga conocimiento.

“No estoy sabiendo de eso, recién comienza el torneo. En una semana fueron tres partidos y sacamos un solo punto; la verdad que ese comentario, si es verdad, me lo tiene que decir el presidente. No es el camino, avisar por fuera, no sé si su fuente será certera”, manifestó.

Nacional cayó por 3-1 ante Cerro Porteño por la Liga de Paraguay. (Foto: Nacional)

Por otro lado, Víctor Bernay analizó lo sucedido en el Estadio General Pablo Rojas y se enfocó en lo que le falta a su equipo para mejorar. “Fue un partido parejo. Lo del 3-1 (derrota vs. Cerro) no creo que se haya reflejado en el campo de juego. Cerro termina aprovechando las ocasiones que tuvo y se lleva la victoria bien merecida”, añadió.

Veremos si esta información que llega desde Paraguay se termina confirmando, pues significaría que Nacional enfrentará a Alianza Lima con un entrenador interino. Fuera de esto, en La Victoria mantienen la calma y están enfocados en lo que puedan hacer este miércoles 5 de febrero en Asunción. Néstor Gorosito es consciente que necesita un buen resultado para luego finiquitar la llave en casa.

Alianza Lima quedó listo para enfrentar a Nacional por la Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Nacional?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay está programado para el miércoles 5 de febrero desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; mientras que en España a la 1:30 a.m. del jueves 6.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Nacional?

El duelo entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay se disputará en el Estadio Arsenio Erico, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.





