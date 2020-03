No lo quieren. Jean Deza llegó al Alejandro Villanueva para presenciar el Alianza Lima vs. Nacional por la Copa Libertadores. Sin embargo, el jugador recibió agresiones verbales de los hinchas ‘íntimos’, quienes lo sacaron de la tribuna a la que llegó.

Como se recuerda, el talentoso deportista quedó separado del plantel principal por temas extradeportivos, los mismos que evitaron que sea incluido en la lista para disputar el certamen de clubes más importante del continente.

Alianza Lima vs. Nacional: un duelo de poder a poder

Alianza Lima vs. Nacional se ven las caras por la primera fecha de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El recinto de La Victoria no luce un lleno total para lo que será el debut del elenco de Pablo Bengoechea en el certamen internacional. Es importante comenzar con el pie derecho, por lo que el empate no será negocio para los blanquiazules.

Ambas escuadras no llegan en su mejor momento a este enfrentamiento, pero saben que la historia los empuja a realizar un gran espectáculo deportivo en el estadio limeño. Los blanquiazules ya saben lo que es ganarle a los de Montevideo en un certamen internacional (lo hicieron en dos ocasiones por 1-0, una por Copa Libertadores y otra por Copa Sudamericana).

A pesar de ello, este Alianza Lima vs. Nacional promete no ser tan parecido a alguno de los duelos pasados entre los peruanos y uruguayos. ¿Qué cuadro se quedará con la victoria?

VIDEO RECOMENDADO

La fiebre por Dani Alves: hinchas de Binacional enloquecieron con la llegada de Sao Paulo a Juliaca [VIDEO]

Binacional vs. Sao Paulo: la fiebre de los peruanos por Dani Alves. 05/03/20

TE PUEDE INTERESAR