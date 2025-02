Tras el anuncio de su retiro del fútbol profesional, Paolo Guerrero, considerado uno de los máximos exponentes del deporte en Perú, ha desatado un debate sobre su legado en Alianza Lima. La pregunta sobre si el delantero es realmente un ídolo del club íntimo ha generado opiniones encontradas. Ante esto, José Soto, exjugador y exentrenador de la institución, se pronunció sobre el tema, brindando su visión sobre la relación del ’Depredador’ con los ‘blanquiazules, su impacto en la historia del club y lo que podría faltar para ser ídolo aliancista.

La incorporación de Paolo Guerrero a Alianza Lima a mediados del 2024 desató la algarabía de los hinchas blanquiazules quienes esperaron al ‘hijo pródigo’ que debía volver a cerrar una historia que comenzó en Matute. El delantero peruano fue recibido con una presentación espectacular en un estadio lleno, pero no logró cumplir con lo que esperaba, conseguir un título con los colores de la ‘blanquiazul’.

Es quizá eso, lo que lo puede diferenciar de otras estrellas del mundo Alianza, como es la figura de José Soto, que como jugador fue hasta en 4 oportunidades campeón en La Victoria, pero que también incluso a llevado las riendas del equipo como Director Técnico. Esa experiencia, lo ha llevado a ser referente de dicha institución y a pesar de que muchos lo consideran ídolo, no es el sentimiento que él desea remarcar.

“Yo no me considero ídolo, la gente me quiere. Yo con tal que me quieran, estoy contento, pero ídolo no soy. La verdad soñé siempre con Matute, iba al estadio la tribuna Sur. Antes jugaba en el ‘Muni’ y era barrista de Alianza. Los barristas me enseñaron a amar al club y cumplí mi sueño de jugar ahí”, confesó en el programa digital ‘Entre Ceja y Ceja’.

¿Es para José Soto ídolo en Alianza Lima?





Habiendo pasado gran parte de su carrera, no solo como jugador sino también como DT, en las instalaciones de Alianza Lima. ‘Pepe’ pudo ver más de cerca el crecimiento de jugadores que hoy son estrellas del aliancismo como es el caso de Jefferson Farfán y también de Paolo Guerrero.

“Yo estuve con Paolo y Jefferson cuando recién empezaban. Ellos subieron de los juveniles al primer equipo y eran terribles jugadores (en el buen sentido), pero Paolo solo jugó 15 minutos en Alianza, en la Copa Gráfico con Peñarol y de ahí se fue al extranjero”, comentó.

Pero como voz autorizada del ‘equipo del Pueblo’, Soto fue consultado sobre si Paolo Guerrero vendría a ser ídolo de Alianza Lima. Sobretodo, sabiendo el gran arraigo que tiene con la hinchada. que se sostiene aún más por los momentos que ha pasado con la Selección Peruana y por demostrar su hinchaje en todo momento.

“Para muchos es ídolo, para otros no, pero es un referente del club. En mi perspectiva, este año que se retira tiene que salir campeón para ser ídolo”, contestó generando sorpresa a propios y extraños por lo tajante de su postura al respecto.





