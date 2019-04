Alianza Lima vs Palestino: ver aquí EN VIVO el partido por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019

Checa aquí más noticias del Alianza Lima vs. Palestino

El posible once de Alianza Lima para chocar contra Palestino en Chile por la Copa Libertadores [FOTOS]

Tremendo partido es el que se nos avecina en Chile y es que Alianza Lima tendrá que visitar a nada más y nada menos que el Palestino en busca de sus primeros tres puntos y posterior victoria en lo que va de la Copa Libertadores 2019 donde solo tienen un punto.

Los 'Íntimos' de la Victoria se juegan el todo por el todo en donde tienen que llevarse un triunfo del territorio sureño si es que quieren seguir soñando con la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

En el primer partido de Copa, Alianza Lima empató 1 a 1 ante el actual campeón de América, River Plate; sin embargo, en su visita a Brasil, los blanquiazules sufrieron su primera caída en lo que va del torneo por lo que ahora buscarán iniciar una senda de triunfos.

Entre las noticias más importantes de los aliancistas tenemos que el 'punta' y goleador del equipo, Mauricio Affonso, ha viajado con la delegación 'íntima' y podría tener algunos minutos en el encuentro tras más de un mes sin poder jugar fútbol o, al menos, un partido oficial.

Hora del Alianza Lima vs. Palestino

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Alianza Lima vs. Palestino

FOX Sports 2 (Canal 502 Movistar TV)