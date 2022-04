Catalogado como uno de los mejores entrenadores del mundo, Marcelo Gallardo se pone a prueba cada vez que pisa suelo limeño, donde lo persigue una de sus más dramáticas derrotas al mando de River Plate. Sí, como DT ‘millonario’ se impuso en Arequipa ante Melgar (2-3) en 2017, igualó (1-1) en Chiclayo frente a Juan Aurich en 2015 y degustó de una voluminosa paliza (6-0) sobre Binacional en Lima. Pero también ha padecido dos de sus más grandes frustraciones deportivas y le ha tocado sufrir más de la cuenta e incluso morder la derrota. En la previa al duelo con Alianza Lima por la Copa Libertadores, hacemos un recuento por los recuerdos menos gratos del ‘Muñeco’ por nuestras tierras.

Enfrentar a un técnico como Marcelo Gallardo siempre será un reto deportivo de primer nivel. Con casi ocho años al mando de River Plate, el ‘Muñeco’ ha conseguido 14 títulos (siete a nivel local y siete de envergadura internacional), entre los que destacan dos Copa Libertadores (2015, 2018), una Copa Sudamericana (2014) y tres Recopa (2015, 2016 y 2019). Sin embargo, su mayor logro, con el equipo del cual también es hincha, ha sido sostener una idea de juego y nivel máximo de competencia pese a los constantes cambios que ha sufrido su plantilla.

La trayectoria de Gallardo como entrenador data desde el 2011, cuando debutó como DT con Nacional de Uruguay. Ese mismo año logró el Campeonato Uruguayo de forma directa, tras ganarle en semifinales a Defensor Sporting y quedar primero en la tabla anual con 67 unidades: 20 victorias, siete empates y solo tres derrotas.

Pero, como futbolista, Gallardo también brilló. Debutó en River en 1992 y vistió la camiseta del club de sus amores durante 15 temporadas (1992–1999, 2003-2006, 2009-2010). También representó al Mónaco (1999-2003), al PSG (2007-2008), DC United (2008) y Nacional de Uruguay (2010-2011). ¿Logros? Entre los más resaltantes figuran una Copa Libertadores, unos Juegos Panamericanos (1996) y unos Juegos Olímpicos con la Selección de Argentina (1995).

Eso sí, dentro de su resaltante carrera, como técnico y jugador, Gallardo ha tenido tropiezos. Y varios de ellos han sido en suelo peruano. Como el de la Copa Libertadores 2019 (ante Flamengo) o la final de la Sudamericana frente a Cienciano en el 2003, cuando era futbolista.

Su último recuerdo en el Perú

La última vez que Marcelo Gallardo pisó el Perú fue en la Copa Libertadores 2019. En aquella edición del campeonato, el equipo ‘Millonario’ logró acceder a la final contra Flamengo, a quien tuvo que enfrentar, de último minuto, en el estadio Monumental de Lima. Aquella tarde en Ate, con el estadio repleto de hinchas brasileños y argentinos, el estratega había logrado controlar el partido y abrir el marcador apenas a los 14′ gracias a un gol de Santos Borré. Hasta que un minuto antes de los 90′ apareció Gabriel Barbosa para aguarles la fiesta, y tres minutos después (90′+2) volvió a aparecer para la remontada y levantar la Copa después de 38 años.

Este debe haber sido el capítulo más duro de Gallardo como técnico. River venía de ganar la Libertadores 2018 y realizar una campaña impecable en Argentina, donde semanas después se quedó con la Copa Argentina, tras golear a Central Córdova 3-0.

Cabe resaltar que previo al partido, Gallardo ya había mostrado su incomodidad porque el encuentro se realice en Lima y no en Santiago de Chile como estaba previsto al inicio del campeonato, pero que no pudo darse por el contexto político que atravesaba el país del sur. ¿Sus razones? El malestar que podría causarle al hincha.

“No sé si estamos preparados culturalmente en nuestro continente para este tipo de cambios. El hincha es el que más sufre esto porque no está acostumbrado y las distancias en Sudamérica son largas. Ya tuvimos un problema el año pasado de no poder disfrutar la final con nuestra gente. Hay una doble desilusión en los hinchas por no poder disfrutar de esta final”, dijo.

“Lamento realmente al hincha que hizo mucho esfuerzo en las últimas semanas para tener la posibilidad de estar en Santiago, que no iban a ser muchos encima, después con el cambio de sede es un doble esfuerzo más”, agregó.

Pesadilla blanquiazul

La última vez que Alianza Lima ganó un partido de Copa Libertadores fue el 13 de marzo del 2012 contra Nacional de Uruguay por 1-0 en el Estadio Nacional de Lima con gol de José Fernández. Lo curioso del duelo fue que el DT del equipo charrúa era Marcelo Gallardo, hoy entrenador de River Plate y próximo rival de los blanquiazules en la presente edición de la Copa.

En cuanto a la formación de aquel partido, Alianza, dirigido por José Soto, tuvo el siguiente equipo: Salomón Libman, Manuel Corrales, Christian Ramos, Walter Ibáñez, Carlos Ascues, Henry Quinteros, Edgard González, Johnnier Montaño, Paolo Hurtado, Martín Charquero, José Carlos Fernández. El único que prevalece es la ‘Sombra’, quien volvió este año al conjunto victoriano.

Cabe resaltar que Gallardo ha enfrentado a los ‘íntimos’ en cuatro oportunidades: dos con Nacional de Uruguay y dos con River. Al mando de los ‘Millonarios’ volvió a chocar con Alianza en la Libertadores 2019, donde igualaron 1-1 en la ida en Lima, en un partido donde Alianza empezó ganando 1-0 con gol de José Manzaneda a los 31′.

Iba a significar, nuevamente, una derrota de Gallardo en el Perú, pues el partido se desarrollaba a favor de los blanquiazules, hasta que Cristian Ferreira igualó a los 90′. La vuelta, en Argentina, la ganaron 3-0.

‘Santa’ victoria

Como futbolista, el último mal recuerdo de Marcelo Gallardo en el Perú fue en el 2009, cuando la Universidad San Martín venció a River Plate 2-1 en un encuentro válido por el grupo 3 de la Copa Libertadores, y que se jugó en el estadio Monumental.

El encuentro arrancó favorable para los peruanos, desde que a los 37 minutos una falta en el área a Pedro García, por el defensa argentino Gustavo Cabral, se cobró un penal a favor del elenco ‘Santo’ , que terminó en gol de José Díaz, luego de dos intentos. En el segundo tiempo, los papeles cambiaron y con el ingreso de un ‘Muñeco’ (60′) ofensivo, la San Martín se complicó.

No obstante, a los 55′ un contragolpe rápido del elenco peruano agarró desprevenidos a los ‘Millonarios’ que no pudieron evitar que el argentino Gonzalo Ludueña pusiera a los 5′ minutos el 2-0 desde fuera del área. El único gol de River lo puso Radamel Falcao a los 68′.

El ‘papá’ se impuso

Habían pasado apenas cuatro meses desde que Marcelo Gallardo regresó a River Plate, luego de su paso por el Mónaco de Francia, cuando le tocó enfrentar a Cienciano por la final de la Copa Sudamericana. Tenía 26 años y las lesiones le habían jugado una mala pasada hasta ese momento de su carrera, siendo esta la razón principal de su retiro a los 35 años.

Aquella tarde, 19 de diciembre del 2003, en el estadio Monumental de la UNSA, el ‘Muñeco’ fue titular y testigo, de cerca, del gol que los dejaría sin un nuevo título internacional. Gallardo se encontraba en la barrera que había conformado con sus compañeros Eduardo Coudet, Maximiliano López, Eduardo Tuzzio y Javier Mascherano para evitar que el tiro libre de Carlos Lugo ingrese en su arco. Pero la suerte le jugó en contra.

El balón pasó entre Coudet y ‘Maxi’ López para colarse por el palo derecho de Constanzo, sentenciando su derrota y regalándole al Perú el primer trofeo internacional a nivel de clubes. Mientras todo el país saltaba de la emoción, Gallardo agachaba la cabeza, lamentándose lo sucedido. Se sentía culpable. En la ida, habían empatado 3-3.

Expulsión y empate

Han pasado 24 años desde la vez en que Marcelo Gallardo sufrió una expulsión ante Alianza Lima. Ocurrió el 12 marzo de 1998, cuando el ex futbolista vio la tarjeta roja, tras reaccionar a una falta de Juan Jayo, ocasionando una riña dentro del campo contra el árbitro ecuatoriano Bryon Moreno.

Rápidamente, los futbolistas Marcelo Salas, Leonardo Astrada y Juan Pablo Sorín le reclamaron al juez, quien no amonestó al peruano por su falta. El partido por la jornada 2 del Grupo 5 de la Copa Libertadores, finalmente, terminó igualado 1-1. Waldir Sáenz puso en ventaja al equipo blanquiazul con un gol de cabeza, mientras que el colombiano Juan Pablo Ángel marcó el empate.





