Un variante clave en el mediocampo: la alineación de Alianza Lima vs. 2 de Mayo
Alianza Lima vs. 2 de Mayo se enfrentan este miércoles 4 de febrero en Paraguay, en el duelo válido por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los íntimos llegan a este compromiso después de vencer por 2-1 a Sport Huancayo en el arranque de la Liga 1, mientras que el conjunto paraguayo lo hace luego de caer goleado por 5-1 a manos de Nacional en su torneo local. Con las bajas confirmadas de Luis Advíncula, Luis Ramos, Jesús Castillo y Josué Estrada, los íntimos buscarán volver a Lima con un resultado que les permita asegurar su clasificación en Matute. Recordemos que el ganador de esta llave enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules.