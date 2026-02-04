Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima. (Foto: Alianza Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima))
depor

Alianza Lima. (Foto: Alianza Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima))

  • Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima)
    1 / 12

    Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • D’Alessandro Montenegro. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 12

    D’Alessandro Montenegro. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)
    6 / 12

    Cristian Carbajal. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
    7 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
    8 / 12

    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)
    9 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

  • Gaspar Gentile. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Gaspar Gentile. (Foto: Getty Images)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
    12 / 12

    Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

vs. se enfrentan este miércoles 4 de febrero en Paraguay, en el duelo válido por la ida de la Fase 1 de la . Los íntimos llegan a este compromiso después de vencer por 2-1 a Sport Huancayo en el arranque de la Liga 1, mientras que el conjunto paraguayo lo hace luego de caer goleado por 5-1 a manos de Nacional en su torneo local. Con las bajas confirmadas de Luis Advíncula, Luis Ramos, Jesús Castillo y Josué Estrada, los íntimos buscarán volver a Lima con un resultado que les permita asegurar su clasificación en Matute. Recordemos que el ganador de esta llave enfrentará a Sporting Cristal en la Fase 2. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS