¡A dar el primer paso! La alineación que alista Sporting Cristal vs. 2 de Mayo en Paraguay
Sporting Cristal enfrentará este martes 17 de febrero a 2 de Mayo, por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El equipo paraguayo llegó a instancia después de eliminar a Alianza Lima en la Fase 1, evitando la posibilidad de que dos equipos peruanos se enfrenten en el torneo continental. Con las advertencias que dejó la llave del cuadro paraguayo contra los íntimos, los rimenses salen con sus mejores armas al Estadio Río Parapití, buscando cosechar un buen resultado para definir la lleve en la vuelta, a disputarse el próximo martes 24 en el Estadio Miguel Grau. De clasificar a la Fase 3, los dirigidos por Paulo Autuori enfrentarán al ganador del cruce entre Carabobo y Huachipato. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del cuadro bajopontino.