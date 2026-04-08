Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. (Foto: Sporting Cristal)
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Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. (Foto: Sporting Cristal)

  • Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. (Foto: Sporting Cristal)
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    Sporting Cristal recibirá a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)
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    Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Martín Távara. (Foto: Getty Images)
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    Martín Távara. (Foto: Getty Images)

  • Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)
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    Ian Wisdom. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
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    Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

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Después de recorrer las fases previas eliminando a 2 de Mayo y Carabobo FC, hará su debut en la fase de grupos de la enfrentando a en el Estadio Miguel Grau. No será un partido cualquiera: este duelo marcará el debut de en el banquillo celeste, quien apenas lleva unos días al mando del equipo. El presente del equipo bajopontino no invita a ilusionarse, pues en su última presentación en la Liga 1 perdió por 2-1 ante CD Moquegua, con Iván Bulos como entrenador interino. Veremos si Zé Ricardo es capaz de darle una inyección anímica a este equipo, que necesitará ser sólido, solidario y eficaz ante Cerro Porteño si quiere quedarse con los tres puntos. En la siguiente galería repasemos la posible alineación del conjunto cervecero.

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