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¡En el debut de Zé Ricardo! La alineación de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño
Después de recorrer las fases previas eliminando a 2 de Mayo y Carabobo FC, Sporting Cristal hará su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau. No será un partido cualquiera: este duelo marcará el debut de Zé Ricardo en el banquillo celeste, quien apenas lleva unos días al mando del equipo. El presente del equipo bajopontino no invita a ilusionarse, pues en su última presentación en la Liga 1 perdió por 2-1 ante CD Moquegua, con Iván Bulos como entrenador interino. Veremos si Zé Ricardo es capaz de darle una inyección anímica a este equipo, que necesitará ser sólido, solidario y eficaz ante Cerro Porteño si quiere quedarse con los tres puntos. En la siguiente galería repasemos la posible alineación del conjunto cervecero.