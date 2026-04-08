Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN y Disney Plus Premium.
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¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?
El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.