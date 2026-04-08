Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 9:00 p.m. por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN y Disney Plus Premium.

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño juegan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Cerro Porteño juegan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
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¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño se disputará en el Callao desde las 9:00 p.m. (hora peruana), este miércoles 8 de abril por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El árbitro central será el argentino Darío Herrera.

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El Estadio Miguel Grau será el escenario principal para este partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño es válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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