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Zé Ricardo recupera a dos piezas claves: la alineación de Sporting Cristal vs. Junior por la Copa Libertadores
Después de dos duras derrotas en la Liga 1 –4-1 a manos de Atlético Grau y 1-0 ante Comerciantes Unidos–, Sporting Cristal buscará pasar página cambiando esa tónica en la Copa Libertadores, cuando este martes reciba a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos. Con tres puntos luego de dos jornadas, los rimenses mantienen sus chances intactas de seguir avanzando a la siguiente ronda o, en su defecto, pelear por el tercer lugar del Grupo F que le daría un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana. Con los regresos de Miguel Araujo y Gabriel Santana a la convocatoria, Zé Ricardo alista su mejor oncena para enfrentar al ‘Tiburón’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos.