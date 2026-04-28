Zé Ricardo alista su mejor equipo para recibir a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty Images)
Zé Ricardo alista su mejor equipo para recibir a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty Images)
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Zé Ricardo alista su mejor equipo para recibir a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty Images)

  • Zé Ricardo alista su mejor equipo para recibir a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty Images)
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    Zé Ricardo alista su mejor equipo para recibir a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: Getty Images)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)
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    Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Iberico. (Foto: Sporting Cristal)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

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Después de dos duras derrotas en la Liga 1 –4-1 a manos de Atlético Grau y 1-0 ante Comerciantes Unidos–, buscará pasar página cambiando esa tónica en la , cuando este martes reciba a en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos. Con tres puntos luego de dos jornadas, los rimenses mantienen sus chances intactas de seguir avanzando a la siguiente ronda o, en su defecto, pelear por el tercer lugar del Grupo F que le daría un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana. Con los regresos de Miguel Araujo y Gabriel Santana a la convocatoria, Zé Ricardo alista su mejor oncena para enfrentar al ‘Tiburón’. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los bajopontinos.

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