Zé Ricardo tendrá un plantel corto para enfrentar a Junior en Colombia. (Foto: Getty Images)
Zé Ricardo tendrá un plantel corto para enfrentar a Junior en Colombia. (Foto: Getty Images)
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Zé Ricardo tendrá un plantel corto para enfrentar a Junior en Colombia. (Foto: Getty Images)

  • Zé Ricardo tendrá un plantel corto para enfrentar a Junior en Colombia. (Foto: Getty Images)
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    Zé Ricardo tendrá un plantel corto para enfrentar a Junior en Colombia. (Foto: Getty Images)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Alejandro Pósito. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Pósito. (Foto: Getty Images)

  • Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)
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    Luis Abram. (Foto: Sporting Cristal)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Leandro Sosa. (Foto: GEC)
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    Leandro Sosa. (Foto: GEC)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
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    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
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    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)
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    Maxloren Castro. (Foto: Sporting Cristal)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
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    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

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Una de las cosas que se habló sobre en plantel de a inicios de temporada, fue acerca de lo mal armado que estaba considerando que los rimenses tenían la de por medio. Esto se agravó aún más con la clasificación a la fase de grupos viniendo desde la Fase 1, lo que supuso una inyección económica importante y que parecía que iba a obligar a los directivos a fichar a más futbolistas. No obstante, esto no ocurrió y hoy, ya no con Paulo Autuori pero sí con , se ven las consecuencias: ‘SC’ no podrá contar tres piezas titulares para enfrentar hoy a , por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores; estos son Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González. En ese sentido, el director técnico brasileño se verá en la necesidad de cambiar de sistema para este partido en Cartagena, con la consigna de ganar para soñar con la clasificación a octavos de final y de no perder para asegurar, como mínimo, los play-offs de la Copa Sudamericana. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los rimenses en Colombia.

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