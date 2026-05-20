Una de las cosas que se habló sobre en plantel de Sporting Cristal a inicios de temporada, fue acerca de lo mal armado que estaba considerando que los rimenses tenían la Copa Libertadores de por medio. Esto se agravó aún más con la clasificación a la fase de grupos viniendo desde la Fase 1, lo que supuso una inyección económica importante y que parecía que iba a obligar a los directivos a fichar a más futbolistas. No obstante, esto no ocurrió y hoy, ya no con Paulo Autuori pero sí con Zé Ricardo, se ven las consecuencias: ‘SC’ no podrá contar tres piezas titulares para enfrentar hoy a Junior de Barranquilla, por la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores; estos son Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González. En ese sentido, el director técnico brasileño se verá en la necesidad de cambiar de sistema para este partido en Cartagena, con la consigna de ganar para soñar con la clasificación a octavos de final y de no perder para asegurar, como mínimo, los play-offs de la Copa Sudamericana. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los rimenses en Colombia.