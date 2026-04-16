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Zé Ricardo quiere dar la sorpresa: la alineación de Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Después de debutar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con una victoria por 1-0 sobre Cerro Porteño, Sporting Cristal tiene una difícil tarea este jueves en el Allianz Parque: compartirle a Palmeiras. Para nadie es un secreto que el conjunto brasileño parte como favorito, por poderío económico, individualidades y los recambios que tiene a su disposición Abel Ferreira. Zé Ricardo, director técnico que asumió las riendas del equipo celeste tras la salida de Paulo Autuori, viene preparando una alineación que pueda resistir el poderío del ‘Verdao’. ¿Tendremos alguna sorpresa? En la siguiente galería repasemos la posible formación de los bajopontinos.