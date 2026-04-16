Zé Ricardo buscará que Sporting Cristal sea un equipo competitivo ante Palmeiras. (Foto: Sporting Cristal)
Zé Ricardo buscará que Sporting Cristal sea un equipo competitivo ante Palmeiras. (Foto: Sporting Cristal)
depor

Zé Ricardo buscará que Sporting Cristal sea un equipo competitivo ante Palmeiras. (Foto: Sporting Cristal)

  • Zé Ricardo buscará que Sporting Cristal sea un equipo competitivo ante Palmeiras. (Foto: Sporting Cristal)
    1 / 12

    Zé Ricardo buscará que Sporting Cristal sea un equipo competitivo ante Palmeiras. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)
    3 / 12

    Leandro Sosa. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty images)
    4 / 12

    Miguel Araujo. (Foto: Getty images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
    5 / 12

    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
    6 / 12

    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)
    7 / 12

    Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
    8 / 12

    Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

  • Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)
    9 / 12

    Juan Cruz González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
    10 / 12

    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)
    11 / 12

    Irven Ávila. (Foto: Sporting Cristal)

  • Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Después de debutar en la fase de grupos de la con una victoria por 1-0 sobre Cerro Porteño, tiene una difícil tarea este jueves en el Allianz Parque: compartirle a . Para nadie es un secreto que el conjunto brasileño parte como favorito, por poderío económico, individualidades y los recambios que tiene a su disposición Abel Ferreira. Zé Ricardo, director técnico que asumió las riendas del equipo celeste tras la salida de Paulo Autuori, viene preparando una alineación que pueda resistir el poderío del ‘Verdao’. ¿Tendremos alguna sorpresa? En la siguiente galería repasemos la posible formación de los bajopontinos.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS