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Rabanal tiene un plan con Gassama: la alineación de Universitario vs. Coquimbo Unido, por la Copa Libertadores
Rabanal tiene un plan con Gassama: la alineación de Universitario vs. Coquimbo Unido, por la Copa Libertadores
¡La alineación de Universitario vs. Coquimbo Unido en el Monumental! Javier Rabanal aplicará algunas variantes en su oncena inicialista, con el objetivo de conseguir su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026.
Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
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Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes afrontará un partido clave en este arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores: recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, con el objetivo de sumar su primera victoria luego del empate sin goles frente a Deportes Tolima en Ibagué. En tienda crema saben que este encuentro es importante, pues juegan de local y contra un rival directo en la pelea por clasificar a los octavos de final. En ese sentido, Javier Rabanal aplicará algunos cambios obligados en su oncena titular, pero que espera que le den resultado frente a un rival que llega a este duelo luego de igualar por 1-1 con Nacional de Uruguay. En la siguiente galería repasemos la posible formación de la ‘U’.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.