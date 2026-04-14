Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
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Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)
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    Universitario recibirá a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Universitario)
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    Miguel Vargas. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Silveira. (Foto: Universitario)
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    Miguel Silveira. (Foto: Universitario)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
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    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  • Sekou Gassama. (Foto: Universitario)
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    Sekou Gassama. (Foto: Universitario)

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afrontará un partido clave en este arranque de la fase de grupos de la : recibirá a en el Estadio Monumental, con el objetivo de sumar su primera victoria luego del empate sin goles frente a Deportes Tolima en Ibagué. En tienda crema saben que este encuentro es importante, pues juegan de local y contra un rival directo en la pelea por clasificar a los octavos de final. En ese sentido, Javier Rabanal aplicará algunos cambios obligados en su oncena titular, pero que espera que le den resultado frente a un rival que llega a este duelo luego de igualar por 1-1 con Nacional de Uruguay. En la siguiente galería repasemos la posible formación de la ‘U’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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