Universitario de Deportes volverá a la acción en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, este jueves 7 de mayo desde las 7:00 p.m. cuando enfrente a Coquimbo Unido en Chile, en el compromiso a la cuarta jornada. Después de su último triunfo por 4-2 en la fecha pasada ante Nacional de Uruguay, los cremas revivieron sus chances de meterse en la pelea por clasificar a los octavos de final; no obstante, aquella victoria en el Estadio Monumental tendrá un valor más importante si hoy derrotan a los ‘Piratas’ en condición de visitantes, sobre todo porque estos ganaron por 2-0 en Lima durante la primera rueda. Jorge Araujo, por su parte, no hará experimentos y saldrá con la mejor formación que tiene a su disposición. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.