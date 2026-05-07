Jorge Araujo saldrá con su mejor alineación posible para enfrentar a Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)
Jorge Araujo saldrá con su mejor alineación posible para enfrentar a Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)
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Jorge Araujo saldrá con su mejor alineación posible para enfrentar a Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)

  • Jorge Araujo saldrá con su mejor alineación posible para enfrentar a Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)
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    Jorge Araujo saldrá con su mejor alineación posible para enfrentar a Coquimbo Unido. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: GEC)
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    Caín Fara. (Foto: GEC)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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volverá a la acción en la fase de grupos de la , este jueves 7 de mayo desde las 7:00 p.m. cuando enfrente a en Chile, en el compromiso a la cuarta jornada. Después de su último triunfo por 4-2 en la fecha pasada ante Nacional de Uruguay, los cremas revivieron sus chances de meterse en la pelea por clasificar a los octavos de final; no obstante, aquella victoria en el Estadio Monumental tendrá un valor más importante si hoy derrotan a los ‘Piratas’ en condición de visitantes, sobre todo porque estos ganaron por 2-0 en Lima durante la primera rueda. Jorge Araujo, por su parte, no hará experimentos y saldrá con la mejor formación que tiene a su disposición. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

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