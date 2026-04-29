Jorge Araujo hará varios cambios respecto a su última alineación con Universitario. (Foto: Universitario)
Jorge Araujo hará varios cambios respecto a su última alineación con Universitario. (Foto: Universitario)
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Jorge Araujo hará varios cambios respecto a su última alineación con Universitario. (Foto: Universitario)

  • Jorge Araujo hará varios cambios respecto a su última alineación con Universitario. (Foto: Universitario)
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    Jorge Araujo hará varios cambios respecto a su última alineación con Universitario. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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Después de perder ante Alianza Atlético por la Liga 1, los cimientos de no pararon de moverse: justo días posteriores a la salida de Javier Rabanal y la asunción de Jorge Araujo como entrenador interino, Álvaro Barco rompió su vínculo con el club de mutuo acuerdo y dejó de ser el director deportivo en medio de una temporada que sigue teniendo el tetracampeonato como objetivo principal. Las cosas no andan bien en la ‘U’ y todo a pocas horas del encuentro contra , por la fecha 3 de la fase de grupos de la . Los cremas necesitan ganar sí o sí para seguir con vida en la lucha por meterse a los octavos de final, pues una nueva derrota en casa sería un golpe duro de asimilar y el margen para que sueñen con la clasificación sería mínimo. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues, con varios cambios del ‘Coco’ Araujo para recibir al ‘Bolso’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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