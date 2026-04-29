Después de perder ante Alianza Atlético por la Liga 1, los cimientos de Universitario de Deportes no pararon de moverse: justo días posteriores a la salida de Javier Rabanal y la asunción de Jorge Araujo como entrenador interino, Álvaro Barco rompió su vínculo con el club de mutuo acuerdo y dejó de ser el director deportivo en medio de una temporada que sigue teniendo el tetracampeonato como objetivo principal. Las cosas no andan bien en la ‘U’ y todo a pocas horas del encuentro contra Nacional de Uruguay, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cremas necesitan ganar sí o sí para seguir con vida en la lucha por meterse a los octavos de final, pues una nueva derrota en casa sería un golpe duro de asimilar y el margen para que sueñen con la clasificación sería mínimo. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los merengues, con varios cambios del ‘Coco’ Araujo para recibir al ‘Bolso’.