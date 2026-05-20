Universitario de Deportes visitará esta tarde a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cremas, que tendrán a Héctor Cúper por primera vez en el banquillo tras el interinato de Jorge Araujo, saldrán con la mejor que formación que tienen ante los charrúas, pero con una variante interesante en el centro del campo. Ya lo había anunciado el entrenador argentino en su primera conferencia de prensa: no se casa con un solo sistema y si tiene que modificar el clásico 3-5-2 con el que venía jugando la ‘U’, no le temblará la manos para hacerlo. En ese sentido, se sabe que Cúper saldrá con un 3-4-1-2 en el Estadio Gran Parque Central, con la inclusión de un volante de marca mas en el centro del campo, liberando a un interior para que juegue más libre detrás de los dos puntas. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los merengues frente al ‘Bolso’ en Montevideo.