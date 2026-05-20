Copa Libertadores
Universitario vs. Nacional EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus
Universitario vs. Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía ESPN, Disney Plus y FOX Sports.
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Nacional llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Montevideo City Torque, por la fecha 1 de la Serie B del Torneo Intermedio del Campeonato Uruguayo.