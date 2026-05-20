Copa Libertadores 

Universitario vs. Nacional EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN y Disney Plus

Universitario vs. Nacional se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 5:00 p.m. por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía ESPN, Disney Plus y FOX Sports.

Universitario vs. Nacional de Uruguay se enfrentan por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Nacional de Uruguay se enfrentan por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
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Nacional llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Montevideo City Torque, por la fecha 1 de la Serie B del Torneo Intermedio del Campeonato Uruguayo.

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Universitario llega a este partido luego de perder por 1-0 ante Atlético Grau, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El Estadio Gran Parque Central será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Nacional.

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El partido entre Universitario vs. Nacional es válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Nacional.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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