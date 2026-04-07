Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
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Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

  • Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
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    Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Universitario)
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    Miguel Vargas. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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visitará esta noche a , por la primera jornada del Grupo B de la . Los cremas llegan a este partido luego de vencer por 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, un resultado que mejoró los ánimos en la interna y –por el momento– disipó los cuestionamientos hacia la continuidad de Javier Rabanal. En la ‘U’ esperan volver de Ibagué con un buen resultado, con el objetivo de ir sumando puntos fuera de casa para aspirar a clasificar a la siguiente ronda, tal como lo hicieron en la temporada pasada. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los merengues. Ojo, Andy Polo será esperado hasta el final para ver si lo consideran como inicialista.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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