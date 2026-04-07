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¡Van por el golpe en Ibagué! La alineación de Universitario vs. Tolima por la Copa Libertadores
¡Van por el golpe en Ibagué! La alineación de Universitario vs. Tolima por la Copa Libertadores
¡La alineación de Universitario para enfrentar a Tolima! Javier Rabanal llega a Ibagué con el objetivo de volver a Lima con un buen resultado, en este debut en la Copa Libertadores para el conjunto crema.
Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
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Universitario enfrenta a Deportes Tolima por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes visitará esta noche a Deportes Tolima, por la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas llegan a este partido luego de vencer por 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, un resultado que mejoró los ánimos en la interna y –por el momento– disipó los cuestionamientos hacia la continuidad de Javier Rabanal. En la ‘U’ esperan volver de Ibagué con un buen resultado, con el objetivo de ir sumando puntos fuera de casa para aspirar a clasificar a la siguiente ronda, tal como lo hicieron en la temporada pasada. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los merengues. Ojo, Andy Polo será esperado hasta el final para ver si lo consideran como inicialista.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.