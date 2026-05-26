Héctor Cúper se juega el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
Héctor Cúper se juega el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
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Héctor Cúper se juega el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

  • Héctor Cúper se juega el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
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    Héctor Cúper se juega el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)

  • Héctor Fértoli. (Foto: Universitario)
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    Héctor Fértoli. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Getty Images)

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se juega esta noche su lugar en los octavos de final de la , cuando reciba a desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la última jornada de la fase de grupos. Después de su último empate sin goles en su visita a Nacional de Uruguay, la ‘U’ depende de sí mismo para meterse entre los mejores 16 clubes del certamen: solo necesita ganar en casa para terminar segundo en el Grupo B. No obstante, si los cremas caen ante los ‘Pijaos’, tendrán que sacar la calculadora y esperar a que Nacional no gane ni empate frente a Coquimbo Unido, para así tener el premio consuelo de clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana. En la siguiente galería, repasaremos la posible alineación de para este duelo. El experimentado entrenador argentino saldrá con sus mejores armas.

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