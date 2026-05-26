Universitario de Deportes se juega esta noche su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, cuando reciba a Deportes Tolima desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la última jornada de la fase de grupos. Después de su último empate sin goles en su visita a Nacional de Uruguay, la ‘U’ depende de sí mismo para meterse entre los mejores 16 clubes del certamen: solo necesita ganar en casa para terminar segundo en el Grupo B. No obstante, si los cremas caen ante los ‘Pijaos’, tendrán que sacar la calculadora y esperar a que Nacional no gane ni empate frente a Coquimbo Unido, para así tener el premio consuelo de clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana. En la siguiente galería, repasaremos la posible alineación de Héctor Cúper para este duelo. El experimentado entrenador argentino saldrá con sus mejores armas.