  Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
    Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

  Aldo Corzo. (Foto: Universitario)
    Aldo Corzo. (Foto: Universitario)

  Williams Riveros. (Foto: Liga 1)
    Williams Riveros. (Foto: Liga 1)

  Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  Andy Polo. (Foto: Getty Images)
    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)
    Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

  Jairo Concha. (Foto: GEC)
    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  César Inga. (Foto: Universitario)
    César Inga. (Foto: Universitario)

  Edison Flores. (Foto: Universitario)
    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

  Weverton. (Foto: Palmeiras)
    Weverton. (Foto: Palmeiras)

  Agustín Giay. (Foto: AFP)
    Agustín Giay. (Foto: AFP)

  Gustavo Gómez. (Foto: Palmeiras)
    Gustavo Gómez. (Foto: Palmeiras)

  Murilo. (Foto: Getty Images)
    Murilo. (Foto: Getty Images)

  Joaquín Piquerez. (Foto: Getty Images)
    Joaquín Piquerez. (Foto: Getty Images)

  Aníbal Moreno. (Foto: Getty Images)
    Aníbal Moreno. (Foto: Getty Images)

  Lucas Evangelista. (Foto: Getty Images)
    Lucas Evangelista. (Foto: Getty Images)

  Mauricio. (Foto: Getty Images)
    Mauricio. (Foto: Getty Images)

  Facundo Torres. (Foto: Getty Images)
    Facundo Torres. (Foto: Getty Images)

  Ramón Sosa. (Foto: Getty Images)
    Ramón Sosa. (Foto: Getty Images)

  Vitor Roque. (Foto: Getty Images)
    Vitor Roque. (Foto: Getty Images)

Por las que en el papel Palmeiras es favorito para pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en Universitario de Deportes no se la pondrán nada fácil. En tienda crema saben que esta llave es una de las más importantes en los últimos y quieren que volver a instancia después de 15 años no sea algo pasajero. Por eso, con su plantel completo y ningún lesionado, Jorge Fossati convocó a sus mejores hombres para pararse en el Estadio Monumental, hoy desde las 7:30 p.m. por el encuentro de ida. Manteniendo su típico 3-5-2, el ‘Nono’ buscará reducir las virtudes del ‘Verdao’ y, a partir de ahí, animarse a generar peligro en campo contrario. Será una tarea complicada, pero no imposible. En la siguiente repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos. ¡Se viene un partidazo!

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

