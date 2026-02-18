Barcelona vs. Argentinos Juniors juegan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Argentinos Juniors juegan por la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la ida de la Fase 2 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; ojo, también se verá por Telefe y Pluto TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 18 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario de Ecuador, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Banco Pichincha.

Barcelona SC vs. Argentinos juegan por la Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)
