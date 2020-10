Binacional cayó 5-1 en su último duelo de la Copa Libertadores ante Sao Paulo. Pese a que en el primer tiempo trataron de igualar los dos goles en contra, para el complemento se perdió la fuerza con la que estaban contratacando, por lo que no tardaron en llegar tres tantos más del elenco paulista.

Al respecto, el técnico del ‘Poderoso del Sur’, Javier Arce, manifestó su pesar frente a los resultados obtenidos en las últimas jornadas del certamen sudamericano y vio necesario pedir disculpas por los marcadores con los que se cerró dichos compromisos.

“A los hinchas les pido disculpas. Porque no supimos sostener, porque no supimos sacar resultados. También siento que la afición de Juliaca se ilusionó con tener al equipo en su ciudad, siento que estoy en falta, que le he fallado a la afición de Juliaca, a donde nos fue tan bien logrando el título", indicó en conferencia de prensa.

Respecto a cómo llegan los jugadores a este tipo de partido, argumentó que es necesario reconocer el nivel en el que se encuentran, para corregir y avanzar en torneos tan exigentes. "La Copa Libertadores es un nivel totalmente diferente, aprenderemos en la medida de que aceptemos cuál es nuestro nivel y tratar de mejorar las cosas de aquí en adelante”, dijo.

Los más goleados

Binacional sumó el pasado martes una nueva derrota por Copa Libertadores . El equipo de Juliaca no pudo con Sao Paulo en Brasil y cayó por cinco tantos a uno, convirtiéndose así en el equipo más goleado en una fase de grupos del torneo continental y el primero en recibir tantas anotaciones en un serie compuesta de 4 clubes.

El cuadro puneño superó el récord con 25 goles en contra, marca hasta ahora en poder del Zamora venezolano, que en 2015 acumuló 22 tantos en contra en los seis partidos que disputó de la fase de grupos, donde hizo un pleno de seis derrotas.

