Copa Libertadores







Por los tres puntos: el posible once de Javier Arce para el cuarto duelo de la Copa Libertadores [FOTOS] Binacional necesita una victoria, pero ya no podrán contar con su goleador, Aldair Rodríguez, así que Javier Arce alista una alineación que le dé agilidad en el mediocampo, pero que no descuide la defensa.