La temporada anterior anotó 11 goles y sumó 2,160 minutos. Este año, alcanzó seis tantos en solo nueve partidos. Lo de Aldair Rodríguez ya no era casualidad y ello lo notaron en el exterior: estuvo cerca de viajar a Turquía, pero finalmente llegó a un acuerdo con América de Cali (por tres años). Claro, todo ese potencial también despertó interés desde la Videna: el ‘9’ ya formó parte de un microciclo de la Selección Peruana y solo espera ver su nombre en el arranque de las Eliminatorias.

Aldair, felicitaciones por este paso en tu carrera. La primera vez que te toca partir y se da a un club como América de Cali...

En realidad muy contento con la oportunidad que se me presenta. Así que vamos a trabajar duro, con mucha responsabilidad y humildad, para seguir creciendo en mi carrera.

Desde el año pasado ya mostrabas un gran nivel y este año lo confirmaste: ¿qué tan cerca ya sentías esa meta de llegar al exterior?

En realidad uno siempre trabaja para que lleguen estas bendiciones, así que gracias a Dios se me pudo dar esto de emigrar. Creo que es producto del trabajo y esfuerzo de años atrás, no solo mío, sino de mi familia también.

Si uno repasa tu carrera, comienzas en Alianza Lima pero se te presenta este escenario donde tienes que partir para encontrar continuidad...

En su momento me plantearon ir a un equipo de provincia y por el hambre que yo tenía de tener más minutos, de coger más confianza, la verdad, no lo dudé dos veces. Me fui a provincia muy joven y cuesta mucho al comienzo vivir solo. Pero ahí uno va aprendiendo y se hace más fuerte.

En el fútbol uno pasa por muchas situaciones, como frustraciones o la desmotivación: ¿lo viviste en algún pasaje de tu carrera?

Uno pasa por muchas situaciones complicadas, pero gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis padres, de mis hermanos, de mi novia, que fueron muy importantes para mantenerme fuerte y nunca tirar la toalla.

Podríamos decir que este año fue el de tu consolidación, pues te llegó todo en combo: la selección y el salto al extranjero...

La verdad que muy contento por lo que está pasando en mi carrera. Creo que cualquier futbolista quisiera emigrar y estar en la selección, así que hoy en día soy un privilegiado por eso y hay que trabajar para mantenernos. No es que ya llegué y me conformo con eso. Yo quiero mantenerme y seguir creciendo aún más.

¿Lo de la selección lo llegaste venir por lo que venías mostrando con Binacional o fue algo que te tomó por sorpresa?

Era algo que me había trazado como objetivo. La verdad que gracias a Dios mi carrera venía en ascenso y yo venía trabajando bien. Eso me permitió ser tomando en cuenta para los microciclos que pasaron unas semana atrás.

Y en un puesto donde se necesitan variantes, ¿crees que puedes ser, por las condiciones que tienes, ese nueve que tanto busca Ricardo Gareca?

Sí, ese es mi puesto. Soy delantero central y si el ‘profe’ me necesita ahí, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Y de todas maneras dándome íntegro por la selección.

En su momento tu nombre sonó fuerte en Turquía: ¿hubo algún acercamiento?

Sí había interés, mucho interés de Fenerbahce. Igual, es un tema que maneja mi agente y mi papá, y al final por equis motivos no se llegó a un acuerdo.

¿Te comentaron que hubo interés de otro equipo?

Sí, pero prefiero guardar esa información ya que no se llegó a dar y no quiero entrar en especulaciones.

¿Sientes que América es ese salto ideal para un jugador que emigra por primera vez?

En realidad creo que cualquier futbolista al que le preguntes que tiene una chance para emigrar al futbol colombiano, y a un equipo grande, te va a decir que sí. Creo que es una bonita oportunidad que se me presenta ir a un equipo con tanta jerarquía como América de Cali; eso para mí es muy satisfactorio.

¿Ya viste jugar a América? La semana pasada se enfrentó a Inter de Brasil...

Vi los 90 minutos y la verdad que tenemos un gran equipo, siento que podemos conseguir cosas importantes, se pueden conseguir objetivos y esperemos que las cosas salgan bien en lo colectivo e individual.

Vas a tener de compañero a un ‘9’ como Adrián Ramos, que es de mucha experiencia. Toca aprender con él y pelear el puesto...

La verdad que Adrián es un crack, a nivel mundial ya lo ha podido demostrar. También me gustó mucho Duván Vergara, que juega por la banda y muy aparte de eso, los compañeros en conjunto hicieron un gran partido en Porto Alegre. Entonces, contento por eso, porque estoy llegando a un gran equipo.

Tomando en cuenta que está Adrián de ‘9’ y que América de Cali juega 4-3-3, ¿tendrías problemas en ir por los costados?

No tendría problemas, la mayoría de años en mi carrera he jugado por las bandas. Tanto de delantero central y de punta puedo jugar y estoy tranquilo por eso, porque esa polifuncionalidad ayuda a que tengas más opciones.

Vas a tener minutos en el torneo colombiano, pero hoy toca alentar al equipo para que pueda llegar a octavos de la Copa Libertadores...

Sí puedo jugar a partir del siguiente partido (en fase de grupos de Copa Libertadores), porque es una norma que salió. Se puede jugar el mismo torneo en dos equipos distintos, así que gracias a Dios puedo tener la oportunidad de jugar y a partir de ahí solo queda trabajar duro.

Hoy más que nunca la ilusión con este paso es mantenerte mucho tiempo en el exterior: ¿sueñas con esa idea de hacer una larga carrera afuera?

Sí, quiero hacer una larga carrera, quedarme en el exterior muchos años y esperemos seguir mejorando y poder aportar mi granito de arena en el América de Cali y así quedarnos en el extranjero muchos años más.

¿A dónde te gustaría dar el salto después?

Me gusta mucho la liga argentina y brasileña pero esperemos igual, quizá se presente la oportunidad de ir a Europa. Solo queda trabajar duro y llevar de la mano todo eso con la disciplina, cosa que a partir de ahí uno puede conseguir ese tipo de objetivos.

Este viernes sale la lista de convocados para las Eliminatorias: ¿ya te comentaron algo o todavía está esa incertidumbre?

No me dijeron nada la verdad, yo estoy tranquilo y trabajando duro. Esperemos estar este viernes. Sería muy bonito y una gran oportunidad estar en esta fecha doble de eliminatoria.

