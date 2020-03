Esta mañana inició la venta de entradas para el partido de Binacional y Sao Paulo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. La expectativa entre la población está a tope, por lo que desde un día antes llegaron cientos de hinchas a las afueras de las boleterías del estadio Guillermo Briceño de Juliaca, para conseguir uno de los 17 mil boletos que se han puesto a disposición.

Luego de la publicación de los precios de los tickets el día de ayer, a través de su cuenta oficial de Twitter, muchos hinchas del cuadro ‘sureño’ se hicieron presente a las afueras del estadio para acampar y colocar sillas de plástico, a fin de ser los primeros en asegurar su presencia en el debut del ‘Poderoso del Sur’ en la Libertadores.

Así lucen los exteriores del estadio de Juliaca por el duelo de Binacional vs. Sao Paulo, por la Copa Libertadores. (Foto: Difusión)

Pese al ambiente festivo de este encuentro, no se pudo evitar las peleas entre algunos aficionados, previo al inicio de la venta de entradas, que arrancó desde las 11:00 a.m. en las boleterías del estadio. Los disturbios tuvieron que ser controlados por los encargados de seguridad, a fin de no perturbar a los demás.

Para el duelo entre Binacional y Sao Paulo se dispuso la venta de 17 mil entradas, que tienen precios entre los 90 soles hasta 290 soles, de acuerdo a lo señalado por el club. El partido está programado para este jueves a las 7:00 p.m. y podrá ser visto por ESPN y por Facebook Watch.

El plantel brasileño no viajará a Lima, sino que irá a Santa Cruz (Bolivia) para entrenar con miras al encuentro en Juliaca. Además, previniendo cualquier incidente, el comando técnico tuvo previsto llevar tanques de oxígeno, a fin de cuidar cualquier detalle que afecte al equipo.

