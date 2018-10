Boca Juniors superó a Palmeiras en La Bombonera por la ida de las semifinales de Copa Libertadores. Dario Benedetto anotó los dos goles de la victoria, pero no fue el único protagonista, también lo fue Felipe Melo , quien desató su ira con los medios.

El primer tanto llegó tras un tiro de tiro de esquina que Melo intentó cortar, pero no pudo. Benedetto, quien estaba detrás, sí alcanzó la pelota y la mandó a la red.

Fox Sports Brasil, en su cuenta de Twitter, preguntó: "¿Falla de Melo en el primer gol?".

Esto no gustó nada al defensa del Palmeiras , quien al pasar por la zona mixta y en plena entrevista que Fox Sports realizaba a su compañero Deyverson, alzó su voz de protesta.

"Ustedes no pueden querer inducir a la hinchada del Palmeiras de que yo me equivoqué en una jugada u otra. Ustedes tienen que ser un poco menos parciales y más imparciales. Poner en Twitter situaciones que yo erré o dejé de errar...Cuando yo me equivoco, yo mismo asumo mi error. Pero culparme a mí, no", alzó la voz Felipe Melo al periodista y agregó antes de retirarse: "¡Saquen eso!".

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 31 de octubre en el Allianz Parque de Sao Paulo, desde las 7:45 p.m.