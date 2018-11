La final de Copa Libertadores de ida Boca vs. River dejó un saldo positivo para los 'Millonarios' en cuanto al marcador, pero no tanto de cara al próximo partido. Resulta que los dirigidos por Marcelo Gallardo han sufrido dos bajas importantes, y no podrán jugar el partido de vuelta a realizarse el domingo 24.

Se trata del argentino Milton Casco y del volante colombiano Rafael Borré, quienes llegaron al superclásico argentino en jaque y este domingo recibieron la amonestación que los saca del partido definitivo.

Ambos en el segundo tiempo. Casco recibió la tarjeta amarilla a los 67 minutos, mientras que Borré fue amonestado a los 75', aunque el colombiano por poco se va a los vestuarios expulsado, luego de su duro reclamo al árbitro chileno Roberto Tobar.

Sin embargo, Marcelo Gallardo recuperará a Ignacio Scocco y a Leonardo Ponzio, quienes se perdieron el partido de ida por lesión.

El partido de revancha entre Boca Juniors y River Plate se jugará el próximo sábado 24 de noviembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, desde las 3:00 p.m. (hora peruana).