Bastaron pocas oportunidades en el once titular para que César Inga pueda mostrar su mejor nivel en Universitario. Esta situación permitió que sea considerado en la llegada de Jorge Fossati. El futbolista de 23 años se convirtió en una pieza inamovible y ante Barcelona SC de Ecuador cumplió una buena actuación. Tras el final del partido, el ex ADT mostró sus impresiones de la contienda, dejando claro que los cremas van por la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores.

“Hace unos días probamos este sistema y el profe me dijo que iba a jugar de nuevo ahí. Esa posición ya la conozco porque en ADT he jugado casi todo el año por fuera. Me siento más cómodo ahí, pero en cualquier posición donde me pongan, sea por izquierda o por derecha, de carrilero, voy a dar todo por esta linda camiseta”, comentó Inga.

César también se pronunció sobre los hechos ocurridos el fin de semana en el estadio Monumental, donde algunos ‘hinchas’ lanzaron objetos al equipo. Además, aclaró que no existen peleas internas entre los jugadores, sumado a que está enfocados en los objetivos primordiales de la temporada.

“Es una familia. Seguimos muy fuertes, muy unidos. Cuando llegué me sentí en confianza, me sentí uno más de ellos. Escucho que por fuera dicen que el equipo está partido. No sé de dónde sacan todo eso, pero nosotros seguimos muy fuertes, unidos y vamos a seguir así partido a partido”, apuntó.

En relación a su buen momento, el jugador se mostró tranquilo: “Vengo jugando casi todos los partidos, pero me siento bien. También un poco mentalmente desgastado también por el tema de la seguidilla y esto que pasó también el partido pasado, pero igual estoy bien. Donde me ponga el profe siempre voy a dar todo de mí”.

César Inga es una de las revelaciones de Universitario en este 2025. En la Copa Libertadores, arrancó como titular en los cinco partidos disputados. Además, en Liga 1, comenzó a ser inicialista desde la lesión de Matías di Benedetto y, a pesar del regreso del defensor, sigue teniendo chances porque cuenta con seis duelos.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR