Universitario de Deportes sacó un triunfo valiosísimo sobre Barcelona SC, que los coloca en la pelea por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En medio de toda la alegría por lo vivido el último miércoles en el Estadio Monumental, Jorge Fossati se tomó el tiempo para dejar un mensaje respecto a lo sucedido el domingo pasado, donde un grupo de barristas irrumpió el recinto crema para apretarlos –algo que motivó a la CD-FPF les abra un proceso disciplinario–.

Como se recuerda, el fin de semana pasado, luego de la derrota a manos de Alianza Atlético, unos delincuentes ingresaron por la tribuna occidente para insultar y agredir a los futbolistas, sin tomar en cuenta que en dicha zona se encontraban los familiares del plantel. Esto provocó disturbios y momentos de mucha tensión, en donde el propio Fossati también se vio involucrado.

Al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa, el ‘Nono’ evitó ahondar en el tema desde el aspecto emocional, pero sí dejó en claro, con un mensaje entre líneas, que la situación afectó a sus jugadores. Eso sí, dentro de todo buscó enfocarse en los verdaderos hinchas de Universitario.

“De lo que pasó el domingo no me voy a expresar. Más que contestar a tu preguntar, lo último que puede ser eso es un incentivo. Sí puede ser que lo que estoy diciendo algo tenga que ver, la tensión que todavía no aflojamos del todo”, comenzó el uruguayo.

Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más afectados con lo sucedido el domingo. (Foto: GEC)

Para Fossati, si bien hay reducido sector que parece no alegrarse con los éxitos del equipo, no quiere darles importancia. Por el contrario, ahora que volvieron a sentir el calor de los verdaderos hinchas en el Monumental, apunta hacia la comunión que deben conservar con quienes verdaderamente aman a la ‘U’.

“Lo cierro por acá, creo que no hay motivo para que nos detengamos en un grupito de personas. Me parece que acá, hay que acordarse del 99.9 % de hinchas de Universitario que hoy está feliz, porque sabe que en cuando no salieron las cosas siguieron siendo fieles”, agregó.

En cuanto al triunfo sobre Barcelona SC, el charrúa valoró el esfuerzo de sus jugadores para sacar adelante un partido complicadísimo por la dificultad propuesta por el rival. Asimismo, consideró que el primer tiempo ante los ecuatorianos fue la mejor versión de su equipo desde su regreso al club.

“Celebración de un partido de Copa de una gran trascendencia, de un gran partido porque creo que así lo fue. Barcelona es un equipo muy fuerte. Creo que nuestro equipo hizo un muy buen partido, un primer tiempo que a mí por lo menos me pareció de lo mejor que hemos hecho desde mi vuelta, especialmente con pelota”, sostuvo.

Con este resultado, Universitario se ubica momentáneamente como segundo del Grupo B con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota. Más allá de lo que suceda este jueves entre Independiente del Valle y River Plate, la ‘U’ continúa en la pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores o, en el otro escenario, meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Alex Valera busca seguir con vida en competiciones internacionales. (Foto: Connie France / AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 18 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

