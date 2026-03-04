Desde el Estadio Polideportivo Misael Delgado, EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la Fase 3. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 4 de marzo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan en Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Video: Sporting Cristal)
