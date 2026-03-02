Sporting Cristal y Carabobo FC de Venezuela se medirán en partidos de ida y vuelta para definir al próximo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El primero de estos encuentros se jugará el miércoles 4 de marzo, y aquí te compartimos todos los detalles del primer encuentro de la tercera ronda del torneo.

La serie inicia en territorio ‘vinotinto’ , donde se hizo fuerte en la serie ante Huachipato de Chile. De hecho, ven una oportunidad de oro jugar ante sus hinchas para llevar esa ventaja a Lima, ciudad donde se cierra el enfrentamiento.

Por su parte, los celestes le dieron descanso en la última fecha del torneo local a sus futbolistas más determinantes como Santiago González, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Miguel Araujo, Felipe Vizeu, y Cristiano da Silva, a fin de llegar al choque copero en óptimas condiciones.

Paulo Autuori, entrenador bajopontino, dejó en claro con esta decisión que su prioridad es la competencia internacional y sabe que necesita de estos elementos en el máximo de sus capacidades, pues Carabobo ya demostró que está al nivel para superar otra ronda más.

Los celestes superar a 2 de Mayo en la segunda fase de la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

La Conmebol designó al brasileño Ramón Abatti como juez central del partido de ida. En tanto, su compatriota Daiane Muniz estará a cargo del VAR.

“Nosotros, aprovechando la jerarquía que tiene el plantel, sabemos lo importante que va a ser la serie de la Copa Libertadores. Sabemos lo que podemos buscar, reconocemos la capacidad del rival, sin embargo, nosotros sentimos que llegamos bien“, dijo el entrenador venezolano Daniel Farías.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC se disputará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia desde las 5:00 p.m. (hora peruana) del miércoles 4 de marzo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el uruguayo Andrés Matonte.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

La revancha se jugará en Lima el miércoles 11 a la misma hora en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Cabe precisar que el ganador de esta serie jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor disputará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

