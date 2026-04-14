Cusco FC vs. Estudiantes se enfrentan por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
Cusco FC vs. Estudiantes se enfrentan por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la fecha 2 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 14 de abril desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Cusco FC enfrentará a Estudiantes por la Copa Libertadores. (Video: Cusco FC)
Cusco FC enfrentará a Estudiantes por la Copa Libertadores. (Video: Cusco FC)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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