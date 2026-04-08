El VAR anuló el empate de Cusco FC ante Flamengo. (Video: ESPN)
El VAR anuló el empate de Cusco FC ante Flamengo. (Video: ESPN)

había anotado el empate para ante Flamengo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La jugada se inició con un gran pase hacia José Manzaneda, quien quedó habilitado, encaró por el sector izquierdo, superó a Léo Pereira y envió un centro al área donde encontró a Ruidíaz, que definió de cabeza. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol fue anulado debido a que la mano de Manzaneda estaba extendida en la acción previa pero que es polémica debido a la posición en la que se encuentra.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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