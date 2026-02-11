Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO: canales de ESPN, Telefe y FOX Sports
¿Dónde ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de la Fase 1? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 11 de febrero: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay).
Partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo. (Video: Alianza Lima) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.