Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

¿Dónde se puede ver el vs. , por la fase 1 de la ? La transmisión está programada por ESPN, canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por Disney Plus, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Telefe tiene los derechos para Argentina, por su canal y señal de YouTube. ¿A qué hora inicia? Según la programación, este choque está pactado para el miércoles 04 de febrero desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 | VIDEO: Tigo Sports
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

