Alianza Lima deja de lado los problemas fuera de las canchas para iniciar con pie derecho la Liga 1. En su debut en el Torneo Apertura 2026 y, bajo la conducción técnica del argentino Pablo Guede, se medirá en condición de visita ante Sport Huancayo, que es dirigido por el experimentado entrenador nacional, ex blanquiazul, Roberto Mosquera.

Luego de vencer a Inter Miami en su jornada de presentación, con notable actuación de Paolo Guerrero, los blanquiazules llegan con la moral al tope para conseguir sus primeros tres puntos oficiales de la temporada, aunque en frente tendrán al ‘Rojo Matador’ que busca recuperar el protagonismo que tuvo hace varios años en nuestro campeonato.

El choque está pactado para el mediodía del viernes, cuando el sol en Huancayo pega más fuerte, una complicación o dificultad que ya analiza el cuerpo técnico blanquiazul, que ya ha trabajado en torneo de altura como la Liga MX.

En el mundo Alianza Lima se habla cada vez menos del escándalo protagonizado por algunos de sus futbolistas que fueron separados de manera indefinida, tras una grave denuncia que los involucra en un caso de agresión sexual durante su gira de pretemporada en Uruguay.

Por el contrario, en las próximas horas se haría oficial la incorporación del mediocampista chileno Esteban Pavez, quien tiene una importante historia con el club Colo Colo de su país, del mismo que se desvinculó y generó una serie de reacciones de históricos futbolistas como Arturo Vidal.

El once blanquiazul en su últimos amistoso ante Inter Miami. (Foto: Alianza Lima)

Con una plantilla hecha para la competencia internacional, Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para ganar la Liga 1 en 2026, y todo lo que no sea levantar el trofeo será considerado por sus hinchas como un fracaso.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo se disputará este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo. El partido está programado para iniciar a las 12:00 p.m., hora peruana, luego de la presentación oficial del plantel celeste. Se espera una importante cantidad de hinchas de ambos clubes.

