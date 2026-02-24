¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la vuelta de la Fase 2? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 24 de febrero: ESPN, Telefe, FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay).

¿Dónde ver la transmisión del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo? (Video: Sporting Cristal)
