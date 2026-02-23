En lo que significa un paso importante para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los clubes Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentarán en el choque de vuelta por la fase 2 del torneo continental, luego de igualan en la ida, disputada en Paraguay por 2-2.

El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, y promete ser un atractivo juego, pues ninguno de los equipos en mención se guardará nada en esta definición que le asegura al ganador, por lo menos, seis partidos internacionales más.

Esto último, porque si en tercera ronda son vencidos y quedan fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores, como consuelo tendrán un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que la importancia por superar esta ronda crece aún más.

En el choque de ida, los celestes se vieron en inferioridad numérica por la expulsión de Luis Iberico, pero siempre impuso su juego, rescatando sobre el final un empate que deja abierta la serie.

Se agotaron las entradas para el partido en el Callao. (Foto: Sporting Cristal)

Los celestes, con amplia historia en el torneo, parten como claros favoritos, pese la oncena paraguaya ha demostrado, también en territorio peruano, que sabe competir y dar sorpresas. Solo hace algunas semanas eliminó en Matute a Alianza Lima.

Sporting Cristal llega a este choque, luego de empatar en condición de local ante Universitario por 2-2 con goles de Leandro Sosa y su capitán Yoshimar Yotún. La única baja confirmada es Luis Iberico quien fue expulsado en el duelo de ida en Paraguay.

En tanto, 2 de Mayo decidió alinear a un equipo con algunos suplentes en la última fecha de su torneo doméstico y perdió Deportivo Recoleta, por lo que es penúltimo de la clasificación con apenas 2 puntos de 18 posibles.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará en el Callao desde las 7:30 p.m. (hora peruana) del martes 24 de febrero por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el uruguayo Andrés Matonte.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

