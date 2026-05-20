¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 5 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 20 de mayo del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano y colombiano).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Junior si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Sporting Cristal vs. Junior a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Junior en Colombia?

Si estás en Colombia, mira el encuentro entre Sporting Cristal vs. Junior por la señal de ESPN, disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿A qué hora transmiten Sporting Cristal vs. Junior en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Sporting Cristal vs. Junior comenzará a las 11:00 p.m. en el Estadio Municipal Romelio Martínez (Colombia), con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Sporting Cristal vs. Junior en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Sporting Cristal vs. Junior comenzará a las 9:00 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.

Sporting Cristal vs. Junior juegan por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la transmisión exclusiva de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Sporting Cristal)