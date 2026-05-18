Sporting Cristal vs. Junior se miden en Barranquilla por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Gran Parque Central. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Este partido puede confirmar la eliminación del equipo cafetero o acercar a los celestes a una histórica clasificación de los octavos de final de la competición, hecho que no courre desde el 2004, cuando los bajopontinos eran dirigidos por el entrenador nacional Wilmar Valencia.

Para este cotejo, ambos clubes presentarán a sus mejores oncenas para sumar y seguir peleando por sus objetivos en una serie que tiene al vigente subcampeón y uno de los candidatos como es Palmeiras de Brasil.

Cabe destacar que Junior tiene un panorama complicado en Copa Libertadores, pero avanzó a las semifinales de la Liga colombiana, por lo que existe algo de tranquilidad en el hincha del club.

El partido entre Junior y Sporting Cristal se jugará el próximo miércoles 20 de mayo en el estadio Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, desde las 9:00 p.m. (hora peruana).

Ambos equipos se enfrentaron en la primera rueda del grupo y fue triunfo celeste en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por 2-0, con goles de Santiago González y Catriel Cabellos.

Este fue el 11 celeste ante Junior en Lima por Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

El líder del Grupo F es Palmeiras con 8 puntos, seguido de Cerro Porteño con 7, Sporting Cristal con 6 y Junior cierra la clasificación con apenas 1 punto, logrado ante los brasileños en la apertura de la serie.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Junior?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Junior se disputará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla desde las 9:00 p.m. (hora peruana), este miércoles 20 de mayo por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El árbitro central será el argentino Maximiliano Ramírez.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Junior?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Junior estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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