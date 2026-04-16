Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. Palmeiras se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 2 de la fase de grupos? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 16 de abril del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Palmeiras? (Video: Sporting Cristal)
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Palmeiras? (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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