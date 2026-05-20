¿Dónde ver Universitario vs. Nacional EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 5 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 20 de mayo del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Uruguay).

Universitario vs. Nacional juegan por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la transmisión exclusiva de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Universitario)

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Universitario vs. Nacional si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Universitario vs. Nacional a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.

¿Dónde ver Universitario vs. Nacional en Uruguay?

Si estás en Uruguay, mira el encuentro entre Universitario vs. Nacional por la señal de ESPN, disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿A qué hora transmiten Universitario vs. Nacional en Uruguay?

Para todo el territorio uruguayo, el encuentro entre Universitario vs. Nacional comenzará a las 7:00 p.m. en el Estadio Gran Parque Central (Uruguay), con la misma hora en países como Brasil, Argentina y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Universitario vs. Nacional en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Universitario vs. Nacional comenzará a las 5:00 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.