Universitario vs. Nacional se miden en Montevideo por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Gran Parque Central. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Ambos clubes suman, hasta la fecha, cuatro puntos, tres menos que Coquimbo Unido y Deportes Tolima, por lo que una derrota los deja fuera de la Copa Libertadores e incluso matemáticamente también sin chances de alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana, que otroga el tercer lugar.

Como se recuerda, en Lima, Universitario se impuso por 4-2 a Nacional en un cambiante partido que en un principio fue dominado y con ventaja para los uruguayos, hasta que llegó la expulsión de Lucas Guzmán y tras unos minutos el empate crema.

Desde ese momento, el dominio de la ‘U’ fue marcado y pudo estirar las diferencias para quedarse con su primera victoria de la competición, luego de caer ante Coquimbo y empatar frente a Tolima en la apertura del grupo.

Este encuentro será el debut del entrenador argentino Héctor Cúper, quien tomó las riendas de la institución centenaria, tras la salida del español Javier Rabanal y el interino Jorge Araujo.

Para el choque en Montevideo se espera el regreso del goleador crema Álex Valera, quien se perdió los últimos partidos por lesión, aunque esto último no se ha confirmado.

Universitario vs. Nacional: horarios del partido

El encuentro entre Universitario vs. Nacional se disputará este miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, programado para las 5:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Universitario vs. Nacional: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Universitario vs. Nacional estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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