¿Dónde ver Universitario vs. Tolima EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la Copa Libertadores 2026? ¿En qué canal transmiten el partido por la fecha 6 de la fase de grupos? Según la programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 26 de mayo del 2026: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano y colombiano).
¿Dónde ver Universitario vs. Tolima en Argentina?
Para ver la transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Por aquí podrás ver todos los encuentros de la Copa Libertadores 2026.
¿Dónde ver Universitario vs. Tolima en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.
¿A qué hora transmiten Universitario vs. Tolima en Argentina?
Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Universitario vs. Tolima comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio Monumental, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten Universitario vs. Tolima en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Universitario vs. Tolima comenzará a las 7:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.