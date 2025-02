El cuadro de Alianza Lima, emprendió su viaje rumbo a Buenos Aires acompañado de muchos hinchas que se dieron cita para darles una última despedida a sus jugadores para que, en su próximo retorno a la capital, puedan llegar con un buen resultado y la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. Pero, si bien quieren hacer oídos sordos de las polémicas que rondan el encuentro ante Boca Juniors, Hernán Barcos se dio el tiempo de enviar una solicitud al cuadro arbitral confirmado para este partido.

En un vuelo chárter, donde fueron acompañados por hinchas y por figuras representativas como José Soto y ‘Pitín’ Zegarra, el club Alianza Lima alzó el vuelo rumbo a tierras argentinas para lo que será el partido definitivo que los podría mantener en carrera de un torneo internacional o cerrarles las puertas incluso en Copa Sudamericana.

Sabiendo el importante reto que esto significa, además por enfrentarse a un club histórico como lo es Boca Jrs, uno de los máximos referentes actuales del club de La Victoria, dio calma a los hinchas asegurando que harán todo lo posible por conseguir un resultado favorable que pueda complementar el resultado que se obtuvo en Matute con la mínima diferencia que se marcó.

“Es una final para Alianza Lima, no solo para mí. Respetamos a todos los rivales, a cualquiera que nos toque, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido. Ya hicimos la primera parte acá, ahora nos falta allá”, comentó a los medios de prensa.

Finalmente, no ajeno a lo que se ha venido hablando sobre una preferencia o favoritismo hacia el equipo argentino, el ‘Pirata’ no dudó en enviar un pedido explícito para la terna arbitral que será la encargada de llevar las riendas del juego. “Esperemos que salga todo bien, que sean las cosas justas, nosotros vamos a hacer nuestra parte”, sentenció.

La CONMEBOL dio a conocer a los referís encargados para lo que será los duelos de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, y lo más resonado ha sido la designación del chileno Piero Maza, que estará a cargo del choque de Alianza Lima frente a Boca Juniors en la ‘Bombonera’, donde se definirá la clasificación a la siguiente etapa..

El colegiado Maza tendrá como jueces de línea a Claudio Urrutia y Juan Serrano, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Lara. Pero lo que causó extrañeza, incluso en el mismo Néstor Gorosito, que ya comentó sobre esta elección, es que de manera casi consecutiva el chileno ya dirigió a Alianza Lima. Hace menos de una mes, ante Nacional, fue el encargado de tomar las riendas del arbitraje en lo que fue el triunfo ‘blanquiazul’ por 3-1 en Matute.

¿Qué dijo Gorosito sobre Piero Maza?





Cuando la confirmación de la CONMEBOL llegó hasta las instalaciones de Alianza Lima en Matute, uno de los más afectados fue Néstor Gorosito, quien con mucho recelo decidió comentar sobre la elección del árbitro chileno Piero Maza, después de que no hace mucho lo habían visto con el club ‘blanquiazul’.

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, señaló el estratega.

Las quejas de Gorosito sobre el arbitraje no son nuevas. De hecho, tras la victoria en el partido de ida, el entrenador manifestó sus inquietudes con respecto al partido de Esteban Ostojich. “Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho”, fue lo primero que dijo Pipo tras la conferencia del primer partido.

